Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2025 19:29
Unvan Değiştirme
Arkadaşlar adalet bakanlığında Ziraat teknisyeni unvan değişikliği sınavına girecem.Hangi kaynaktan çalışacam,bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?

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