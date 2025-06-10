ek gösterge dahil brüt aylığın yüzde 50'si

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Temmuz 2025 zam oranıHaziran 2025 Enflasyonu2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımAile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış YapılmalıdırAli Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmedi3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTebrikler Memurlar.net
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı