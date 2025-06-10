Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2025 19:35
ek gösterge dahil brüt aylığın yüzde 50'si

maliye işlerinden anlayanlar yardımcı olurlarsa sevinirim. bir ödeme alacağız ve anlatılan miktar bu. kaba taslak da olsa kaç liraya denk gelir söyleyebilir misiniz?

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