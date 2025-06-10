İhraç Sonrası 2. Bölge Tercihi İçin Yardım

Merhaba arkadaşlar, herkese kolaylıklar dilerim.

Yaklaşık 8 yıl önce malum süreçten dolayı meslekten ihraç edilmiştim. Ancak açtığım tüm davaları kazandım ve nihayet görevime iade edildim. Merak eden arkadaşlar için belirtmek isterim: Herhangi bir kod ya da benzeri bir durumum yok. Danıştay 12. Dairesi kararı bozdu ve lehime sonuçlandı.

Emniyetten arayarak ikinci bölge illerinden tercih yapmam gerektiği bilgisi verildi. Uzun bir aradan sonra tekrar mesleğe dönmek heyecan verici ancak nereleri yazmam gerektiği konusunda kararsızım.

Komiser Yardımcısı olarak göreve başlayacağım. Büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç ay içerisinde mahkeme süreciyle birlikte Başkomiserlik rütbesini de kazanacağım.

Bu süreçte ikinci bölge için nereleri tercih etmemi önerirsiniz? Tavsiyelerinize açığım. Şimdiden teşekkür ederim, selamlar.