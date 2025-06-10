Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2025 20:30
Eş durumu tayini
30 Mayıs'daki resmi gazete ile yürürlüğe giren kanun ile sözleşmeli olan personel 3+1 dolmadan eş durumu tayini isteyebilir mi?

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