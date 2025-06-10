Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Haziran 2025 20:54
öğretmenler yurtdışında farklı iş kolunda staj başvurusu yapabilir mi / katılabilir mi?

merhabalar,

kadrolu öğretmenim ve yurtdışı burs / staj temalı açılan ilanlar için yeterlilik koşulları sağlamaktayım. Ancak farklı iş kolu için staj başvurusunu kazanıp katılım sağlamam durumunda öğretmenliğim/memuriyetimin zarar görüp görmeyeceğine yönelik bilgim bulunmuyor. (tercihen atıf : 657 ve/veya ömk)

konu hk. bilgi sahibi olan arkadaşlarımızdan bilgi aktarımına yönelik yardımcı olmalarını rica ediyorum.

teşekkür ederim.

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