Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


10 Haziran 2025 23:10
DHMİ Tekniker ataması 2025/1

Merhaba arkadaşlar 2025/1 Ataması için DHMİ kaç tekniker alır duyumu olan varmı söylenene göre 5-10 arasında toplam tekniker alınacak onun içindede elektronik yokmuşelektrik mekatronik makineye bölünecekmiş ama aslı varmı bilmiyorum duyumu olan varsa bu konuda yardımcı olursa sevinirim.

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