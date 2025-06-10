KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Haziran 2025 23:10
DHMİ Tekniker ataması 2025/1

Merhaba arkadaşlar 2025/1 Ataması için DHMİ kaç tekniker alır duyumu olan varmı söylenene göre 5-10 arasında toplam tekniker alınacak onun içindede elektronik yokmuşelektrik mekatronik makineye bölünecekmiş ama aslı varmı bilmiyorum duyumu olan varsa bu konuda yardımcı olursa sevinirim

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