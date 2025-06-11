KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan


11 Haziran 2025 00:10
2025/4 Sağlık Bakanlığı Alımı

Güvenlik soruşturması bu hafta açıklanır diyorlar.Atanan var mı? Kimler nerelere atandı teknisyenler nerelere atandınız?

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