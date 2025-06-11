Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


11 Haziran 2025 10:21
BOTAŞ

Merhaba, elektrik elektronik mühendisliği son sınıftayım, seneye kpss ye gireceğim. Bazı kurumları araştırıyorum, sorum biraz garip gelebilir: Elektrik elektronik mühendislerinin botaşta rolü ne oluyor? BOTAŞ sektör olarak direk elektrik elektronik gibi olmadığı için kestiremiyorum. Kendimi hangi alanlarda geliştirmeliyim? Yada hangi programları öğrenirsem bana fayda sağlar BOTAŞ veya BOTAŞ gibi kurumlarda?

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