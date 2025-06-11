Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Haziran 2025 11:33
1 aylık rapor sonrası maaş kesintisi
Ameliyat olmam gerekiyor. Doktor ameliyat sonrası 1 ay rapor vereceğini belirtti. 1 aylık rapordan dolayı maaşımda kesinti olur mu? Bilgisi olan yazabilir mi ?

debug
Müsteşar Yardımcısı
11 Haziran 2025 12:10

maaştan kesinti olmaz. Özel Hizmet Tazminatı ve yan ödemeden kesinti olur. (rapor temmuz ayı içerisinde olursa zamdan'da kesinti olur.) %25 gibi max. kesinti. Yani toplamda 1000TL gibi eksik maaş alırsınız.


Aslaanamca
Aday Memur
11 Haziran 2025 12:33
Teşekkür ederim cevabınız için hocam
debug, 53 dk. önce

maaştan kesinti olmaz. Özel Hizmet Tazminatı ve yan ödemeden kesinti olur. (rapor temmuz ayı içerisinde olursa zamdan'da kesinti olur.) %25 gibi max. kesinti. Yani toplamda 1000TL gibi eksik maaş alırsınız.

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