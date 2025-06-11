1 Yıllık Ücretli Doğum İzni Ne Oldu?

aile yılı kapsamında dile getirilen çalışan kadın memurlara 1 yıllık ücretli izin neden ne sendikalarca ne de bu platformda dile getirilmiyor duyum alan yok mu?

aile yılı kapsamında dile getirilen çalışan kadın memurlara 1 yıllık ücretli izin neden ne sendikalarca ne de bu platformda dile getirilmiyor duyum alan yok mu?