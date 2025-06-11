Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Haziran 2025 12:14
1 Yıllık Ücretli Doğum İzni Ne Oldu?
aile yılı kapsamında dile getirilen çalışan kadın memurlara 1 yıllık ücretli izin neden ne sendikalarca ne de bu platformda dile getirilmiyor duyum alan yok mu?

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