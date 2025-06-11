Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2025 12:59
Ünvan Değişikliği Sınavı - İnşaat Mühendisliği

İKM olarak görev yapıyorum. CTE sitesinde açılması planlanan ünvanlar arasında inşaat mühendisliğide yer aldığı açıklandı. Teşkilatımız bünyesinde inşaat mühendisi olarak çalışan arkadaşlar var mıdır ? Çalışma şartları, çalışabileceğimiz yerler ve özlük hakları (maaş vb) hakkında bilgi alabileceğim arkadaşlar ya da bu konuda bilgisi olan tanıdığı birisi olan yazarsa çok sevineceğim.

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