Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


11 Haziran 2025 14:09
Sözleşmeli personel teftiş ücreti alır mı

sözleşmeli personel teftiş/denetim için görevlendirilirse ek ücret alır mı bilgisi olan var mı


memurbey3535
Aday Memur
11 Haziran 2025 14:16

Alır. Sen memursun. Tek farkin 3 yil sozlesme imzalaman


turasas2022
Memur
11 Haziran 2025 14:17

teşekkür ederim bilgi için peki ücretler hakkında bilginiz var mı

memurbey3535, 1 saat önce

Alır. Sen memursun. Tek farkin 3 yil sozlesme imzalaman

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Sözleşmeli personel teftiş ücreti alır mı

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