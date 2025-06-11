Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


11 Haziran 2025 14:22
sevmek hayatın yarası

sevilmek yaranın yarabandı.

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuŞu an ne dinliyorsunuz?ÖzlediğindeSon iki harften kelime türetmeKendimize NotSon iki harften kelime bulma oyunuBugünkü Durumum

Sözlük

Benfica ile eşleşen Fenerbahçe 1 film replikleri 1 günün filmi 7 bakiiii 1 yakmayan kefen 1 Vodafone Arena 1 inzivaya çekilmek 1 Bi Mola Yarışma Anketi 1 gülümse 1 güne bir söz bırak 3

Son Haberler

LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav TaktiğiYÖKDİL/2 Kılavuz ve Başvuru Bilgileri YayımlandıAydın Ağaoğlu: İnternet arama motorlarından servis aramayınİki çocuk annesi dil öğrenmek için girdiği üniversiteyi birincilikle bitirdiTBMM Genel Kurulu toplanamadı

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı