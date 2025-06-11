Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2025 14:29
Pomem okulu eş durumu ilk atama

Saygıdeğer Emniyet mensupları şuan pomem öğrencisiyim eşim 182 MHRS (MERKEZİ HEKİN RANDEVU SİSTEMİ ) DE 10 yıldır çalışıyor 4a sözleşmeli personel olarak çalışmakta ilk atamamın eşimin yanına yapılabilmesi için evrakları teslim

ettiğimde bana 4a sözleşmeli personel olduğu için belki olmayabilir olmama ihtimali de var gibi

şeyler söylendi kesin bilgi verilmedi.

Sizlere sorum eşimin 4a sözleşmeli personel olması benim ilk atamamı esikin yanına olmama ihtimali var mı


Ahmet can10
Aday Memur
11 Haziran 2025 14:34
Gardaşım olur bence devrem eşi sigortacı onun yanına geçmişti

tolgahanakrdes2525
Aday Memur
11 Haziran 2025 14:35

Ben daha bugün verdim ama işte ne olur bilemedim korkuttular biraz

Ahmet can10, 48 dk. önce
Gardaşım olur bence devrem eşi sigortacı onun yanına geçmişti

Ahmet can10
Aday Memur
11 Haziran 2025 14:36
Korkmakta haklısın ne olacağını hiç bilemezsin bu teşkilatta 99 kişinin ki olur 100. kişi senin iş olmaz mesela mantıkta bulaman ama ben olur diyorum
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