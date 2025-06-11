Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Haziran 2025 14:31
Eş Durumu Öğretmen-Sağlık Personeli

Merabalar esim öğretmen tayini çıktı. Benim es durumu tayinim cikarmi pdc durumu ben 5 B deyim esim 2 c ye atandi. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. Teşekkürler

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