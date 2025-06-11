Ankara istihdam ne olacak

tayin olduk ama yer belli değil neye göre ev bakacağız aradım meyil izinde belli olur dediler ya meyil de arayınca da başlayınca belli olur derlerse

tayin olduk ama yer belli değil neye göre ev bakacağız aradım meyil izinde belli olur dediler ya meyil de arayınca da başlayınca belli olur derlerse