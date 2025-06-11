Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2025 14:43
Ankara istihdam ne olacak
tayin olduk ama yer belli değil neye göre ev bakacağız aradım meyil izinde belli olur dediler ya meyil de arayınca da başlayınca belli olur derlerse

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