Hakim ve savcılar derneği Başkanından skandal promosyon açıklaması

Hakim ve savcılar derneği başkanı Mustafa Polat dün kendi Twitter hesabında yaptığı açıklama şu şekilde: "Hakim ve savcıların banka promosyon teklifleriyle ilgili süreçte sona yaklaşıldı. Bu kapsamda, UYAP üzerinden hakim ve savcılara yönelik bir anket düzenlensin. Ankette en çok tercih edilen banka ile anlaşma sağlansın. Zira kiminin ev kredisine, kiminin araç kredisine ihtiyacı olabilir; bir başkasının ise farklı bir ihtiyacı bulunabilir. Hakimler ve savcılar olarak, herkesin kendisine en uygun bankanın teklifini tercih etme hakkı ve özgürlüğü olmalıdır." bugüne kadar yapılan promosyon anlaşmaların hepsinde personel ne alıyorsa hakim ve savcı da aynı promosyonu alıyordu ancak bu sefer hakim ve savcı için promosyon görüşmeleri sanırım ayrı yürütülüyor, görüşmeler son aşamaya geldi yazmış çünkü. Bu tamamen bir skandaldır. hakim ve savcılara 200.000 - 250.000 TL personellere de 100.000 - 120.000 TL verip karşıya geçecekler sanırım.

Hakim ve savcılar derneği başkanı Mustafa Polat dün kendi Twitter hesabında yaptığı açıklama şu şekilde: "Hakim ve savcıların banka promosyon teklifleriyle ilgili süreçte sona yaklaşıldı. Bu kapsamda, UYAP üzerinden hakim ve savcılara yönelik bir anket düzenlensin. Ankette en çok tercih edilen banka ile anlaşma sağlansın. Zira kiminin ev kredisine, kiminin araç kredisine ihtiyacı olabilir; bir başkasının ise farklı bir ihtiyacı bulunabilir. Hakimler ve savcılar olarak, herkesin kendisine en uygun bankanın teklifini tercih etme hakkı ve özgürlüğü olmalıdır." bugüne kadar yapılan promosyon anlaşmaların hepsinde personel ne alıyorsa hakim ve savcı da aynı promosyonu alıyordu ancak bu sefer hakim ve savcı için promosyon görüşmeleri sanırım ayrı yürütülüyor, görüşmeler son aşamaya geldi yazmış çünkü. Bu tamamen bir skandaldır. hakim ve savcılara 200.000 - 250.000 TL personellere de 100.000 - 120.000 TL verip karşıya geçecekler sanırım.