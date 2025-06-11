Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Haziran 2025 15:13
Memur maaş banka promosyonu

Biraz gerçekleri konuşalım mı,memur maaş banka promosyonları ne alemde ses,seda yok.

Çok Yazılan Konular

Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Temmuz 2025 zam oranıAile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış Yapılmalıdır3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımİzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediHaziran 2025 EnflasyonuLisede Hazırlık Sınıfı Okuyanlar

Sözlük

şu an ne yapıyorsun? 1 bilinen en büyük elmas 1 Benfica ile eşleşen Fenerbahçe 1 gülümse 1 erken yaşta saçı dökülen kimse 1 Çilek dolunayı 1 sevilmek 3 ferdi zeyrek 3 İyi geceler sözlük 3 dexter 2

Son Haberler

LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav TaktiğiYÖKDİL/2 Kılavuz ve Başvuru Bilgileri YayımlandıAydın Ağaoğlu: İnternet arama motorlarından servis aramayınİki çocuk annesi dil öğrenmek için girdiği üniversiteyi birincilikle bitirdiTBMM Genel Kurulu toplanamadı

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı