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Editörler : supporters.


11 Haziran 2025 18:15
canon pixma g3430 nasıl, iyi mi?

merhabalar ,

yazıcı tarayıcı fotokopi

bu cihazdan memnun kalan var mı?

baskı alitesi pek umrumda değil ama uzun süre bozulmadan kullanayım istiyorum. hp dskjet 2710 aldım zamanında bayada pahalıya aldım ama hemen bozuldu. zaten tanklı da değildi. kartuşlar hemen bozuldu. kursağımda kalmıştı valla. Aynı veya benzer şeyi yaşamak da istemiyorum.

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