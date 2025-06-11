Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2025 18:26
Sağlık mazereti nedeni ile 2. kez atama talebi

Merhaba arkadaşlar çocuğumun sağlık sorunu nedeni ile eksik kalan şark görevimi tamamlamak için doğu iline tayin istedim ve oldu. şimdi bu ilde çift şark hizmetimi tamamladım. Çocuğumun raporu devam ediyor yeniden mazeret tayini isteyebilir miyim yoksa daha önce bu hakkı kullandın derler mi. Sağlık sorunu ne çdeni ile iki kez tayin olan var mı. Teşekkürler


gökhanpol34
Aday Memur
11 Haziran 2025 21:14

Görev süren dolmuş isteyebilirsin kardesim


Kadir-29
Şef
11 Haziran 2025 21:20
görev süresi dolmasa mazerete dayalı olarak tayin istenmiyor mu
gökhanpol34, Dün

Görev süren dolmuş isteyebilirsin kardesim


Bakımsız
Aday Memur
11 Haziran 2025 22:09

Sen iste kadir, anlayış gösterecrklerdir


Kadir-29
Şef
11 Haziran 2025 22:27
bana net bilgi lazım. onun bunun anlayışı ile olacak iş değil.
Bakımsız, Dün

Sen iste kadir, anlayış gösterecrklerdir

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