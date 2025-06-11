Sağlık mazereti nedeni ile 2. kez tayin hakkı var mı.

Merhaba arkadaşlar çocuğumun sağlık sorunu nedeni ile eksik kalan şark görevimi tamamlamak için doğu iline tayin istedim ve oldu. şimdi bu ilde çift şark hizmetimi tamamladım. Çocuğumun raporu devam ediyor yeniden mazeret tayini isteyebilir miyim yoksa daha önce bu hakkı kullandın derler mi. Sağlık sorunu ne çdeni ile iki kez tayin olan var mı. Teşekkürler

Merhaba arkadaşlar çocuğumun sağlık sorunu nedeni ile eksik kalan şark görevimi tamamlamak için doğu iline tayin istedim ve oldu. şimdi bu ilde çift şark hizmetimi tamamladım. Çocuğumun raporu devam ediyor yeniden mazeret tayini isteyebilir miyim yoksa daha önce bu hakkı kullandın derler mi. Sağlık sorunu ne çdeni ile iki kez tayin olan var mı. Teşekkürler