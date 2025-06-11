Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2025 18:50
Kadrolu personelin tayin talebi

2019 yılında sözleşmeli olarak giriş yaptım, 2023 te kadro aldım. Kadrolu olarak 2 yıl sözleşmeli olarak 4 yıl çalıştım. Havuz tayinine başvurabilir miyim? Kadrolu olarak 3 yıl çalışma gerektiğini duydum var mı böyle bi şey


the back of furkan
Şube Müdürü
11 Haziran 2025 18:54

var


yaseminturhan93
11 Haziran 2025 19:00

3 yıl mı?

the back of furkan, 33 dk. önce

var

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