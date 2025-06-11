Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


11 Haziran 2025 19:03
iki kuruma birden başvuru
/b sözleşmeli personel asil olarak hem ogm hemde göç idaresi ne kabul edildim normalde ogm yi istiyorum garanti olmasi için ikisinede belge teslimi yapsam göç idaresine gitmeywceğim ceza felan varmı?

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