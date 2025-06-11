Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2025 19:25
Muğla iline geçici görev

geçici muğla görevi açılmış önceki yıllarda giden arkadaşlar bilgi verebilirler mi kalacak yer, çalışma şartları vs.


fatih6767
Aday Memur
11 Haziran 2025 20:14

Takip


istanbul006
Aday Memur
11 Haziran 2025 20:56

Duyurusu Ebys demi?


fatih6767
Aday Memur
11 Haziran 2025 21:03

Pbs

istanbul006, Dün

Duyurusu Ebys demi?


ezelisevdam
Aday Memur
11 Haziran 2025 21:03

PBS de var

istanbul006, Dün

Duyurusu Ebys demi?


istanbul006
Aday Memur
11 Haziran 2025 21:09

Görevle alakalı şartlar detay varmı son başvuru tarihi v.s?


Semihcan91
11 Haziran 2025 22:04
iyi bişe olsa duyurusundan haberiniz olmazdı yaz yoğunluğu fazla ama yinede siz bilirsiniz

siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Haziran 2025 22:21
direkt pbs den başvuruluyor dilekçesiz, 13 ü son gün
istanbul006, Dün

Görevle alakalı şartlar detay varmı son başvuru tarihi v.s?


istanbul006
Aday Memur
11 Haziran 2025 22:27

Eyvallah sağol devrem

siyahbeyaz88, Dün
direkt pbs den başvuruluyor dilekçesiz, 13 ü son gün

Policee11
Aday Memur
12 Haziran 2025 00:53
Başvuru şartları neler? Kalacak yer yemek çalışma sistemi hakkında bilgi verebilecek olan var mı?

ozgur3131
Aday Memur
12 Haziran 2025 01:14

5 yıl Bodrum'da çalışıp mazeret dilekçesiyle kaçtım.

Bu yorum yeterli bence;)


istanbul006
Aday Memur
12 Haziran 2025 01:34

Biz temeli değil 2 aylığına talep ediyoruz geçici görev adı üstünde

ozgur3131, 9 saat önce

5 yıl Bodrum'da çalışıp mazeret dilekçesiyle kaçtım.

Bu yorum yeterli bence;)


istanbul006
Aday Memur
12 Haziran 2025 01:53

Yokmu hiç geçmiş yıllardan gidipte cevap verebilecek biri?

Policee11, 10 saat önce
Başvuru şartları neler? Kalacak yer yemek çalışma sistemi hakkında bilgi verebilecek olan var mı?

yellowstone01
Memur
12 Haziran 2025 05:24
denize bile sokmayacaklar sizi o kadar ki nefes bile almak imkansız

Srkan112
Şef
12 Haziran 2025 08:22
Arkadaş haklı. İyi birşey olsa duyuruya düşecek kadar ayak altı bir görev olmazdı.
Semihcan91, Dün
iyi bişe olsa duyurusundan haberiniz olmazdı yaz yoğunluğu fazla ama yinede siz bilirsiniz
Toplam 14 mesaj

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