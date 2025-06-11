Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2025 19:33
9. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ
bu pbs de ön başvuru yaptıgımızda sınav başvuru belgesi çıkarmamıştım. kesin kayıtta istenilen belgeler arasında nereden temin edecez bilgisi olan var mı.

antigliadin
Aday Memur
11 Haziran 2025 19:40

Eğitim şubenin yetkisi var çıkarabiliyor diye biliyorum eğitim subene git onlar halleder

Toplam 1 mesaj

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