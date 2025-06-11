Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
11 Haziran 2025 19:39
x platformu #Adımız Emniyet Soyadımız Mağduriyet

Arkadaşlar destek olun, nedir bu korku endişe umutsuzluk anlamıyorum sizi


Feritdemir0133
Aday Memur
11 Haziran 2025 19:49

+


Tykk
Aday Memur
11 Haziran 2025 21:47

#polisçözümbekliyor hastagi ile 1.siradayiz haydi


murat1981pls
Aday Memur
11 Haziran 2025 21:55

Attim korkmayin kardesler..bizim de hakkimiz 12.36 calismak..cocuklarimz icin


Feritdemir0133
Aday Memur
11 Haziran 2025 21:59

Haydin bastırın


Tykk
Aday Memur
11 Haziran 2025 22:01

O zammi alacaz , Cüneyt haber yaptı bugün


surgeon67
Aday Memur
11 Haziran 2025 22:42
benim hiç umudum yok gündem olsa bile

Tykk
Aday Memur
11 Haziran 2025 23:10

Niye umut olmasin devrem, en düşük alan biziz, sesimiz çıkmazsa kim bizi savunacak bizden başka


Police9696
Aday Memur
11 Haziran 2025 23:50
1. sıradayız

Masum4423
Aday Memur
12 Haziran 2025 00:28
İşi gücü bırakın tüm arkadaşlarımızı gruplardan uyaralım. En az 1 tweett

yinemiamcalar
Şef
12 Haziran 2025 02:04

Hiç birşey olmaz bunlar bize 1 kuruş vermez diyenler

Bir zamanlar maçlarda sınavlarda 5 kuruş almazdik. 3 oturum parasına 1 oturum alırdık şimdi oturum başı para veriliyor. Maçlarda bulunduğum şehirde çoğunda para alıyorum. Bekçiler 6+1 başladı şimdi 1+1 ağlamayana meme yok kanun edep dairesinde hakkımızı arayacağız 2 milyon oyu var polisin bunu kimse unutmasın

Tykk, Dün

O zammi alacaz , Cüneyt haber yaptı bugün


Tykk
Aday Memur
12 Haziran 2025 10:36

Kesinlikle...

Zabıtanın 80 90 bin maaş alıyor, biz daha fazla çalışıyoruz biz neden bu kadar düşük maaş alıyoruz..

Zamanında ses cikarsalardi şimdi maaş 90 idi.. baktılar asgari ücrete düşüyoruz anca sesleri çıktı..neyse yinede gündem oluyoruz birşeyler olacak

yinemiamcalar, 9 saat önce

Hiç birşey olmaz bunlar bize 1 kuruş vermez diyenler

Bir zamanlar maçlarda sınavlarda 5 kuruş almazdik. 3 oturum parasına 1 oturum alırdık şimdi oturum başı para veriliyor. Maçlarda bulunduğum şehirde çoğunda para alıyorum. Bekçiler 6+1 başladı şimdi 1+1 ağlamayana meme yok kanun edep dairesinde hakkımızı arayacağız 2 milyon oyu var polisin bunu kimse unutmasın

Toplam 11 mesaj

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