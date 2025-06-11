Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2025 19:45
KURUM AVUKATI MAHKEMEYE YALAN BEYANDA BULUNUYOR

İşlem yapılmasını öneren müdürün önerisi ile kurum işlem kararı alıyor ve kurum müdürünün karısı da aynı kurumda avukat , karısı yetkili avukatın e imzası ile somutça ve resmi belge ile delillendirdiğim gerekçeleri EK BEYAN ile dayanaksız red ediyor yerel mahkemede yetkili avukatın sunduğu neden ve gerekçeleri de red ediyor YEREL mahkeme o nedenler ile hüküm kurmasına rağmen adeta mahkemeyi manipüle ediyor.

savcılık mahkeme vs yerlere bildirim yaptım. başıma gelen davanın sonucunu buraya yazacağım..


Kenzo123
Memur
11 Haziran 2025 21:07

Savunma hakkı kapsamında vekiller dosyaya her şeyi ekleyebilirler. Bu hak kısıtlanamaz

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