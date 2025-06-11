KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


11 Haziran 2025 20:21
Pomem okulu eş durumu

Saygıdeğer Emniyet mensupları şuan pomem öğrencisiyim eşim 182 MHRS (MERKEZİ HEKİN RANDEVU SİSTEMİ ) DE 10 yıldır çalışıyor 4a sözleşmeli personel olarak çalışmakta ilk atamamın eşimin yanına yapılabilmesi için evrakları teslim

ettiğimde bana 4a sözleşmeli personel olduğu için belki olmayabilir olmama ihtimali de var gibi

şeyler söylendi kesin bilgi verilmedi.

Sizlere sorum eşimin 4a sözleşmeli personel olması benim ilk atamamı esikin yanına olmama ihtimali var mı

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