Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Haziran 2025 20:30
2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı İstenilen Şehirde Yapılabilecek.

2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı?nı, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerdir.



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BuAşkFazlaSana
Şef
11 Haziran 2025 22:07

Görevden alındığı gün davul zurna çaldıracağım. Hem öğretmen düşmanı hem milli eğitim bakanı.

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