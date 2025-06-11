Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Haziran 2025 20:31
ünvan değiştirmek istiyorum ?
güvenlik olarak çalıştığım hastanede tıbbı sekreter olarak çalışmak istiyorum gerekli belgelerim mevcut ?

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