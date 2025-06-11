Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2025 20:50
Merkezde uzmanlık mı taşrada mühendislik mi?

Selamlar. Deniz kıyısı, küçük ve şirin bir ilçede 4/B sözleşmeli mühendis olarak görev yapıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında uzmanlık ile taşra teşkilatında mühendis olarak çalışmayı kıyaslarsak nasıl bir sonuç çıkar sizce? Aklımdaki esas soru işareti, Ankara'daki çalışma ortam ve yoğunluğunun bunaltıcı olma ihtimali. Uzmanların çalışma rutini, hakları, bu pozisyonun ne derece prestijli olduğunu anlamaya çalışıyorum. Görüşlerinizi yazarsanız istifade edebilirim.

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