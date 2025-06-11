Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Haziran 2025 22:03
eş durumu için tayin onaylandıktan sonra süreç
süreç nasıl işliyor tayin çıkan yerin iş sağlığına mı gidiyoruz yüz yüze görüşmek mi gerekiyor yoksa aramayla bilgi veriyolar mı hangi hastaneye verecekleri hakkında daha önce deneyimleyen varsa süreci anlatabilir mi?

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