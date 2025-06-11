eş durumu için tayin onaylandıktan sonra süreç

süreç nasıl işliyor tayin çıkan yerin iş sağlığına mı gidiyoruz yüz yüze görüşmek mi gerekiyor yoksa aramayla bilgi veriyolar mı hangi hastaneye verecekleri hakkında daha önce deneyimleyen varsa süreci anlatabilir mi?

süreç nasıl işliyor tayin çıkan yerin iş sağlığına mı gidiyoruz yüz yüze görüşmek mi gerekiyor yoksa aramayla bilgi veriyolar mı hangi hastaneye verecekleri hakkında daha önce deneyimleyen varsa süreci anlatabilir mi?