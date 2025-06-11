Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Haziran 2025 22:07
Matematik ve Fizik'te müfredatı belirleme yetkisi tıpkı ABD'de olduğu gibi okullara ait olmalı.

Ben MEB'in bu işi yapamadığını düşünüyorum. Google'a girin high school physics book pdf yazın ve o kitabı inceleyin. (Yapay Zeka araçları artık mükemmele yakın çeviriyor.)

ABD'de tüm derslerin müfredatı okullarca belirleniyor.

En azından matematik ve fiziği milli eğitimin elinden kurtarsak ülkede çok şey değişir.


Kalet
Daire Başkanı
11 Haziran 2025 22:11

Eskiden vitamin grubu lise düzeyinde de kitap hazırlıyordu, artık 8. sınıf sonrasını ele almamayı tercih etmişler.

Matematik ve Fizik gelişmiş ülkelerde nasıl öğretiliyorsa bizde de öyle öğretilmeli. Yıllardır MEB kitaplarını inceliyorum, yardımcı kaynakları da inceliyorum. Gelişmiş ülkelerin hazırladığı kitaplarla alakası yok.


Kalet
Daire Başkanı
11 Haziran 2025 22:13

Vitamin Grubu iyi kitap hazırlıyordu ama lise kısmını bırakmışlar.

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