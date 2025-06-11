Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2025 22:19
Yedek Subay için Orduevi Aylık Ücret
Merhabalar, aylık ücret nedir? Yedek Subay için aylık olarak kalmamız (11 ay) mümkün müdür?

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