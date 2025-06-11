Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2025 22:35
YOL HARCIRAHLARI HESAPLAMA GENELDE DOĞRU MU?

Arkadaşlar merhabalar. Yol harcırahları ilişik kestikten kaç gün sonra tahmini yatar? Ayrıca harcırah hesaplamalar genelde internet üzerinden doğruluğu var mıdır?

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