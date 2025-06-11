KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


11 Haziran 2025 23:50
Kitlerde dil tazminatı

Kitlerde dil tazminatı ne kadar veriyor?

Buro memuru maasi 57 58 civariysa yds 90 alan memur %10 dil tazminatı aliyormus. Yani 5.8 k mi oluyor değilse ne kadar?saygılar selamlar


kamumemur34
Aday Memur
12 Haziran 2025 00:02
%10 alınan toplam maaşın üzerine hesaplanmıyor, sözleşme ücretinin üzerine hesaplanır. Kitlerde şuan sözleşmeli Büro Memur sözleşme ücreti 39-40 arası bunun üzerine hesaplayıp dil tazmatı alırsınız.

ozgur cakir
Aday Memur
12 Haziran 2025 00:23

Taban aylığı o zaman eyvallah teşekkür ederim

kamumemur34, 56 dk. önce
%10 alınan toplam maaşın üzerine hesaplanmıyor, sözleşme ücretinin üzerine hesaplanır. Kitlerde şuan sözleşmeli Büro Memur sözleşme ücreti 39-40 arası bunun üzerine hesaplayıp dil tazmatı alırsınız.
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