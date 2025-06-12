Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2025 00:08
X platformunda yeterli sayıda gündem olamamak

gündemde bu kadar saçma sapağan konu varken Beşiktaş Oktay Kaynarca cengiz ünder gibi polisin hakkı başlığı bu kadar yok sayılabiliyor bizim insanımız sadece polis için değil hiç mi kendi ekonomisini özgürlüğünü göremiyor bu saçma gündemler neden


Petkov34
Aday Memur
12 Haziran 2025 00:13

Dostum yılmak yok hergün devam illaki duyan olur


Kartal39500
Aday Memur
12 Haziran 2025 00:21
kraldan çok kralcılar olduğu sürece şkşakçılar her zaman işini layiğiyle yaptığı sürece bu düzen değişmez yaşasın müdürlerimiz yaşasın vekilllerimiz yaşasın başkanlarımız.
Petkov34, 10 saat önce

Dostum yılmak yok hergün devam illaki duyan olur

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