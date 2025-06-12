yazıklar olsun

gündemde bu kadar saçma sapağan konu varken Beşiktaş Oktay Kaynarca cengiz ünder gibi polisin hakkı başlığı bu kadar yok sayılabiliyor bizim insanımız sadece polis için değil hiç mi kendi ekonomisini özgürlüğünü göremiyor bu saçma gündemler neden

gündemde bu kadar saçma sapağan konu varken Beşiktaş Oktay Kaynarca cengiz ünder gibi polisin hakkı başlığı bu kadar yok sayılabiliyor bizim insanımız sadece polis için değil hiç mi kendi ekonomisini özgürlüğünü göremiyor bu saçma gündemler neden