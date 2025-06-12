Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Haziran 2025 00:18
Köy okulu mu? Merkezi okul mu?

Hangisini tercih edersiniz? Artıları ve eksileriyle yazar mısınız?

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