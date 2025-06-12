2025 yılı 2. atama izinleri

Arkadaşlar bu becayişten hiç bişey çıkmadı. 2. atama kontenjanları ne zaman gelir bilgisi olan var mı? Ben Cumhurbaşkanlığını aradım çalışmalar sürüyor diye bilgi aldım. Bu yıl çıkacak mı dedim kesin bir şey diyemem dedi.

Arkadaşlar bu becayişten hiç bişey çıkmadı. 2. atama kontenjanları ne zaman gelir bilgisi olan var mı? Ben Cumhurbaşkanlığını aradım çalışmalar sürüyor diye bilgi aldım. Bu yıl çıkacak mı dedim kesin bir şey diyemem dedi.