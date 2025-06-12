Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


12 Haziran 2025 00:28
2025 yılı 2. atama izinleri
Arkadaşlar bu becayişten hiç bişey çıkmadı. 2. atama kontenjanları ne zaman gelir bilgisi olan var mı? Ben Cumhurbaşkanlığını aradım çalışmalar sürüyor diye bilgi aldım. Bu yıl çıkacak mı dedim kesin bir şey diyemem dedi.

3dilegimolsa
Şef
12 Haziran 2025 00:32

Ben de aradım. Bana da çalışmaların sürdüğü söylendi. Sık sık ararsak hızlanır diye düşünüyorum

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