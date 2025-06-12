Ankarada Örgün Hakim Savcılık ve KPSS B kursu tavsiyesi

Maalesef hakimlik savcılık sınavına yönelik öneri içeren girdiler eski tarihli bu sebeple yeni başlıklar açıyorum ancak yeni başlıklarda da sağlıklı ve net cevaplar alamıyorum. Dört kez online kurs aldım bayağı ünlü bir kurstan ancak dikkat dağınıklığım ve motivasyon eksikliğim var o sebeple istikrarlı çalışma geçmişim olmadı. Mezun olalı da 5 sene oldu. Hem kurum avukatlığı için hem de hakim savcılık sınavı için motivasyonumu yükseltecek istikrarlı çalışmamı sağlayacak başarı oranı yüksek örgün kurslar arıyorum. Başka tavsiyeniz varsa ders çalışmakla ilgili lütfen yazar mısınız. Lütfen gerçek deneyim sahibi arkadaşlar net ve sağlıklı cevaplar versin rica ediyorum. Zaten kendi başa saran döngüm zaman kaybettirirken bir de burda faydasız cevaplarla zaman kaybetmeyeyim. Gerçekten yardıma ihtiyacım var.