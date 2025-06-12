Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2025 01:56
İSTİFA MANTIKLI GELİYOR ARTIK.

Merhaba şefler, abiler,devreler bu maaşlar ile hayalim olan bu meslekten çıkmayı düşünüyorum, devlet bankası güvenliklerinden duyduklarım karşısında direkt kendime enayi olarak hissettim. Aylık 55-65 bin arası maaş, 3 ayda bir maaş ikramiye yemek parası, servis,özel sağlık sigortası aile dahil, giyim yardımı,tiket, hediye çekleri, eşlerine vakko gibi markalardan cüzdan hediyeleri vs. kurban kesmeleri için bile para veriliyormuş, gerçekten moralim bozuldu, orta okulu mezunu bir belediye işçisi 44 bin maaş alıyor, bu nedenle istifa etmek sizce mantıklı mı ? Devlet bankasına güvenlik olmayı düşünüyorum. Yorumlarınız nedir.


yinemiamcalar
Şef
12 Haziran 2025 02:02

Girebiliyorsan dakka durma ama oralara girebilmek için lazım olan şey sende. Var mı


Halil.32
12 Haziran 2025 02:08

Var ama koyuyor bu duruma düşmek, gerçekten acı verici. Nasıl olabilir diyorum çok mantıksız lise mezunu bir adam nasıl bu kadar ayrıcalıklı olabilir. Hele ki polisten. Allah yardımcımız olsun en çokta polisin.

yinemiamcalar, 38 dk. önce

Girebiliyorsan dakka durma ama oralara girebilmek için lazım olan şey sende. Var mı

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