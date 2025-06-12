KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Haziran 2025 03:37
Bildiğini Belgeleme Saçmalığı

Yaw arkadaş nedir bu belgeleme olayı? Bilgisayar mühendisiyim açılan kadrolarda istenen nitelik kodları yüzünden soğuttular yemin ediyorum. yok 2 yıl çalıştığını belgele yok şunu bildiğini belgele. diğer mühendisliklerde böyle şeyler istenmiyor bilgisayarcıların suçu nedir?

7267 Client-Server ya da büyük sistemlerin işletim sistemlerinden en az birini bildiğini belgelemek.

7279 Cisco ağ sistemlerini bildiğini belgelemek.

7288 Spring Framework bildiğini belgelemek.

şimdi arkadaşlar asıl sorum şu, btk akademiden alınan belgeleri ibraz edebiliyor muyuz? edemiyorsak biz bu belgeleri nasıl ve nerden temin edicez. adamlar spring frameworkü bildiğimi belgelememi istiyor hangi meb kuruluşu bu belgeyi veriyor Allah için. yani bu saçmalık nedir. bu cendereden nasıl kurtulabiliriz bu belgeleri nasıl temin edebiliriz. yol gösterebilen olursa çok müteşekkir olurum. özellikle btk akademi konusuyla ilgili deneyimi olan biri varsa bilgisini paylaşırsa sevinirim. yani ben şimdi konuyu biliyorum ama bildiğimi nasıl ispat edeceğim bunlara her şey sertifika mı yani alaylı kendini geliştiren olamaz mı bu nasıl bir sığ bakış açısıdır. elim ayağım titriyor yeminle cinnet geçirecem.

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