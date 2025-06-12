Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2025 06:45
havuz tayini

2019 yılında sözleşmeli olarak giriş yaptım, 2023 te kadro aldım. Kadrolu olarak 2 yıl sözleşmeli olarak 4 yıl çalıştım. Havuz tayinine başvurabilir miyim bilen biri yardıımcı olursa sevinirim

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