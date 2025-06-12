havuz tayini

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Hakim ve savcılar derneği Başkanından skandal promosyon açıklaması 300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikBanka PromosyonuUzman zabıt katibi kadrosu yasalaştı mı?Adalet hizmetleri sınıfıÜnvan Değişikliği Sınavı - Sosyal Çalışmacıİkm özlük hakları ve maaş artışı için CİMER etkinliğiİkm iken ünvan değişikliği ile mobilya ve dekorasyon teknisyenliğine geçmek2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkKadrolu personelin tayin talebi
Sözlük
Son Haberler
Adana'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 1 ÖlüSivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli VerileriAYM'den 'Yetkili sendika üyesi olmayan memurdan iki kat aidat alınabilir' kararıYurtdışı Temsilciliklerde Görevli Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi12 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları
Editörün Seçimi
Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı