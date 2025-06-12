Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2025 07:27
muğla 2 aylık geçici görevlendirme
geçen sene giden arkadaşlardan varsa yorumları bekliyorum

Çok Yazılan Konular

2025 yılı istihdam açıklayan illerKurban bayramı ödüllendirmesiİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuX'den twit atın #PoliseSeyyanenZamYüz kızartıcı suç nedeniyle disiplin kuruluna çıkmaİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakmuğla iline görev

Sözlük

günün filmi 9 Trafik de 70 50 30 karmaşası 1 eski kıyafetleri ne yapsam sorunsalı 2 düşünmeden hareket etmek 1 Sabah çayı 1 Ses güzelliği 2 inzivaya çekilmek 1 Çilek dolunayı 1 akıllı telefon çılgınlığı 1 başlık açmaya üşenmek 4

Son Haberler

Adana'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 1 ÖlüSivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli VerileriAYM'den 'Yetkili sendika üyesi olmayan memurdan iki kat aidat alınabilir' kararıYurtdışı Temsilciliklerde Görevli Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi12 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı