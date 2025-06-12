Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Haziran 2025 08:06
Yaz Dyksi için başka okul olur mu hocalarım?

Merhaba hocalarım büyükşehirin merkez ilçe olmayan bir ilçesinde ogretmenim normalde merkezde oturuyorum. Yazın merkezde bir okulda yaz DYKsi açabilir miyim, sistem müsade ediyor mu ihtiyaç olursa yani. Teşekkür ederim


Sakaryalı540
Memur
12 Haziran 2025 08:27

Belirli okullar açılıyor hocam. Oraya başvuru yapabilirsiniz. Dur ben şuraya da açayım bana yakın hesabına bakmazlar neresi uygun ise oraya acıkır örneğin bizim burada iki yerde açılacak koskoca ilçe ama iki okul sadece var. İl merkezlerinde daha fazla okul açılabilir ilçelere göre


bahçesaray
Şef
12 Haziran 2025 08:32
4.3. Kadrolu/sözleşmeli ve özel okul öğretmenleri, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunnabilir. 4.4. Yaz dönemi kurslarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilir. Kılavuzu okudunuz mu hiç ?
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