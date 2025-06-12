KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Haziran 2025 10:29
Merkez Bankası Teknisyen Alımı

40 adet teknisyen alıyor. Başvuracak adayların dikkat etmesi gereken 3 husus:

1) Yaş sınırı var.01.01.1990 sonrası doğmak

2) 01.01.2023 tarihinden sonra Merkez Bankası mülakatlarından elenmemiş olmak

3) Hem lise den belirli dallardan mezuniyet + hem de ön lisanstan belirli bölümlerden mezuniyet şartı var.

yani meslek lisesi mezunu olmak şart. ayrıca da ön lisanstan istenilen bölümü okuma şartı var.

Merkez Bankasına giriş için sıralama girme, mesleki sınav, kişilik testi ve yüz yüze mülakat olacaktır.

Başvuracak adaylara başarılar.

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