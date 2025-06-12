Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Haziran 2025 10:52
Heyet Raporu ( İlk atamada istenen )

Keşke bu heyet raporu verilirken düzgün bir tetkik ile teşhis edilse tüm öğretmen adayları.. Ne kadar öğretmen varmış cidden psikolojik olarak hasta bunlar nasıl heyetden olur raporu alabiliyor? Bence bu prosedür itibarı olmamalı ! Cidden psikoljik olarak rahatsız insanlar müdür olmuş. Yardımcısı olmuş. Aynı test bana da yapılsın.. Aynı şey öğretmen içinde geçerli ruh hastası insanlar bu görevi icap etmemeli.. Ego su tavan yapmış otizmli insanlar bunlar.. Bakmayın otizm öncedende vardı tıpın sayesinde şimdi erken evrede keşfedebiliyoruz.. Empati yeteneği sıfır ..


yldzhmt
Şube Müdürü
12 Haziran 2025 11:58

Yine bir veli ogretmenlere camur atmaya gelmis

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Sözlük

Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 2 Trafik de 70 50 30 karmaşası 1 midenin guruldaması 1 güne bir söz bırak 3 Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür.Ve bir orman gibi kardeşcesine. 1 Ses güzelliği 2 oğlum bak git 2 Çilek dolunayı 1 sözlükteki bayan yazarlar 3 KÖrlük 1

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