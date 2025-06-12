KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Haziran 2025 11:23
2026 KPSS çalışma tavsiye
merhaba arkadaşlar. Matematik temelim var şuan girsem 15 altına düşmem . Problemler sıkıntım var sadece onu halledilen inşallah. Tarih ve coğrafya 2 ayda bitirebilirim . iktisat mezunuyum . 85 altına düşmemek için ne yapmalıyım sizce ?

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