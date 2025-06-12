2026 KPSS çalışma tavsiye

merhaba arkadaşlar. Matematik temelim var şuan girsem 15 altına düşmem . Problemler sıkıntım var sadece onu halledilen inşallah. Tarih ve coğrafya 2 ayda bitirebilirim . iktisat mezunuyum . 85 altına düşmemek için ne yapmalıyım sizce ?

merhaba arkadaşlar. Matematik temelim var şuan girsem 15 altına düşmem . Problemler sıkıntım var sadece onu halledilen inşallah. Tarih ve coğrafya 2 ayda bitirebilirim . iktisat mezunuyum . 85 altına düşmemek için ne yapmalıyım sizce ?